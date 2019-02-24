MWC 2019: Huawei представила гибкий 5G-смартфон Mate X за $2600

Huawei только что, в преддверии открытия выставки MWC 2019, которая будет проходить в Барселоне с 25 по 28 февраля, представила Mate X – свой первый смартфон с гибким дисплеем.

Huawei Mate X

Форм-фактор

Huawei Mate X в разложенном состоянии является компактным 8-дюймовым планшетом с AMOLED-дисплеем с разрешением 2480?2200, соотношением сторон 8:71 и тонкими рамками, а в сложенном – практически безрамочный 6,6-дюймовый (2480?1148, 19,5:9) или 6,38-дюймовый (2480?892, 25:9) смартфон.

Huawei-Mate-X-fold
Huawei Mate X
Huawei Mate X

Mate X отличается от недавнего Samsung Galaxy Fold наличие только одного дисплея, который в сложенном состоянии располагается спереди и сзади, плотно прилегая друг к другу. Максимальная толщина устройства равна 11 мм, а минимальная – 5,4 мм.

Аппаратная основа

Huawei Mate X построен на базе топового чипсета Kirin 980, объем ОЗУ составляет 8 ГБ, а ПЗУ – 256 ГБ с возможностью расширения nanoSD-карточками памяти. Автономную работу обеспечивают два аккумулятора общей ёмкостью 4500 мАч с поддержкой самой быстрой в мире зарядки мощностью 55 Вт, которая позволяет зарядить смартфон на 85% за 30 минут.

Battery

Камера

На корпусе с одной стороны в утолщении размещена аппаратная составляющая и тройная основная камера, разработанная совместно с компанией Leica. Спецификации камеры пока что не сообщаются. Фронтальная камера отсутствует, так как её функцию выполняет основная камера в сложенном состоянии.

Camera

Сетевые возможности

По заявлениям представителей компании Huawei Mate X стал первым и самым быстрым в мире складным смартфоном с поддержкой 5G с максимальной скоростью передачи данных в 4,6 ГБит/с, что позволит загружать видео объемом 1 ГБ всего за 3 секунды.

Huawei Mate X
Huawei Mate X
Huawei Mate X
Huawei Mate X
Huawei Mate X

Безопасность, слоты и порты

Сканер отпечатков пальцев Huawei Mate X интегрирован в кнопку включения и находится на боковой грани. Комбинированный слот позволяет установить две nanoSIM-карты формата nano или одну nanoSIM и карту памяти nanoSD. При этом, только одна SIM-карта сможет работать в мобильных 5G-сетях. На нижнем торце расположен разъём USB Type-C.

Huawei Mate X
Huawei Mate X
Huawei Mate X
Huawei Mate X
Huawei Mate X
Huawei Mate X
Huawei Mate X
Huawei Mate X
Huawei Mate X
Huawei Mate X

Сроки выхода и стоимость

Huawei Mate X станет доступен в середине 2019 года по рекомендованной стоимости €2299.


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