Motorola Moto G7 Plus заряжается быстрее практически всех смартфонов в мире

На прошлой неделе, на мероприятии в Бразилии, на Motorola представила смартфоны линейки Moto G7, куда вошли Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play и Moto G7 Power. Moto G7 Plus отличается от других моделей тем, что аппарат поставляется с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт.

Motorola Moto G7 Plus

Специалисты PhoneArena выяснили, что Moto G7 Plus является самым быстрозаряжаемым смартфоном в мире. На полную зарядку аккумулятора гаджета с ёмкостью 3000 мАч уходит всего 48 минут. За 10 минут Moto G7 Plus заряжается на 25%, за 15 минут – на 43%, а за 30 минут – на 80%.

Moto G7 Plus

Справедливости ради отметим, что Oppo Find X Lamborghini Edition с батареей на 3400 мАч заряжается быстрее – всего за 35 минут. Однако стоит этот смартфон €1700, тогда как цена Moto G7 Plus составляет всего €300.




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