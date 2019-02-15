Полные характеристики линейки смартфонов Samsung Galaxy A (2019)

Благодаря ресурсу MySmartPrice стали известны полный список спецификаций готовящихся к выпуску смартфонов Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 и Galaxy A10.

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A10 самая дешевая версия из данной серии. Новинка будет заключена в пластиковый корпус и оснащена 6,2-дюймовым Infinity-V дисплеем с разрешением HD+. Производительность гаджета обеспечит 8-ядерный процессор Exynos 7884B с тактовой частотой 1,6 ГГц в тандеме с 3 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составит 32 ГБ. Телефон будет иметь отдельные слоты для двух SIM-карт и карты памяти microSD.

Помимо этого, Galaxy A10 получит 13 Мп основную камеру, 5 Мп фронтальную камеру и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Габариты телефона составят 155,6?75,6?7,94 мм. Аппарат будет доступен в черном и золотом цветах. Сканера отпечатков пальцев не будет.

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A30 будет выполнен в глянцевом пластиковом корпусе, и будет оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED Infinity-U дисплеем с разрешением Full HD+ и функцией Always On Display. Производительность гаджета обеспечит процессор Exynos 7904 в тандеме с 3/4 ГБ ОЗУ. Объём ПЗУ составит 32/64 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 512 ГБ. Емкость аккумулятора достигнет 4000 мАч. Будет поддерживаться быстрая зарядка на 15 Вт.

На задней панели Galaxy A30 расположится двойная основная камера с модулями 16+5 Мп, спереди – селфи-камера на 16 Мп (f/1,9). Дактилоскопический сканер займет своё место на задней панели. Galaxy A30 должен иметь размеры 158,5?74,5?7,7 мм и предлагаться в синем, черном и белом цветах.

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50 будет обладать тем же корпусом, дисплеем и габаритами, что Galaxy A30. Но получит дактилоскопический сканер, интегрированный в дисплей. Производительность гаджета обеспечит процессор Exynos 9610 в тандеме с 4/6 ГБ ОЗУ. Объём ПЗУ составит 64/128 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигнет 4000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки на 15 Вт.

Помимо этого, Galaxy A50 получит тройную основную камеру с модулями на 25+8+5 Мп и 25 Мп селфи-камеру.

Дата анонса

официальный дебют Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 и Galaxy A10 состоится на выставке MWC 2019 в Барселоне с 25 по 28 февраля.