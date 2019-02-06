Samsung Galaxy S10e: фото, характеристики и цены

Samsung Galaxy S10e будет самой доступной моделью из трех смартфонов серии Galaxy S10, и должен стать альтернативой Apple iPhone Xr. В сети появились фото-рендеры и «живые» фото грядущей новинки, позволяющие рассмотреть ее дизайн.

Galaxy-S10e

Из предыдущих слухов уже известно, что от старших моделей новой линейки Galaxy S10e будет отличаться плоским экраном, двойной основной камерой и дактилоскопическим сканером на боковой грани. Как видно на рендерах, Galaxy S10e гораздо меньше по размеру, чем Galaxy S10 и Galaxy S10+. Кроме того, панель полностью плоская, а не закруглена по бокам, как в старших моделях.

Galaxy S10e
Galaxy S10e
Galaxy S10e
Galaxy S10e
Galaxy S10e

Сканер отпечатков пальцев располагаются на боковой грани в клавише включения. Фронтальная камера занимает место в небольшом круглом отверстии (диаметр около 5 мм) в верхнем углу. Сзади располагается двойная основная камера с горизонтальными модулями.

Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10e

Предположительно, Galaxy S10e получит 5,8-дюймовый Infinity-O дисплей, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятор на 3100 мАч.

Официальный дебют новой линейки Galaxy S10 состоится на мероприятии Unpacked 20 февраля этого года. Стоимость Galaxy S10e для европейской розницы составит €750.


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