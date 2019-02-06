Samsung Galaxy S10e: фото, характеристики и цены

Samsung Galaxy S10e будет самой доступной моделью из трех смартфонов серии Galaxy S10, и должен стать альтернативой Apple iPhone Xr. В сети появились фото-рендеры и «живые» фото грядущей новинки, позволяющие рассмотреть ее дизайн.

Из предыдущих слухов уже известно, что от старших моделей новой линейки Galaxy S10e будет отличаться плоским экраном, двойной основной камерой и дактилоскопическим сканером на боковой грани. Как видно на рендерах, Galaxy S10e гораздо меньше по размеру, чем Galaxy S10 и Galaxy S10+. Кроме того, панель полностью плоская, а не закруглена по бокам, как в старших моделях.

Сканер отпечатков пальцев располагаются на боковой грани в клавише включения. Фронтальная камера занимает место в небольшом круглом отверстии (диаметр около 5 мм) в верхнем углу. Сзади располагается двойная основная камера с горизонтальными модулями.

Предположительно, Galaxy S10e получит 5,8-дюймовый Infinity-O дисплей, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятор на 3100 мАч.

Официальный дебют новой линейки Galaxy S10 состоится на мероприятии Unpacked 20 февраля этого года. Стоимость Galaxy S10e для европейской розницы составит €750.