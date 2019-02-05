Xiaomi готовит смартфоны с несколькими отверстиями в экране

29 января 2019 года в базе данных Всемирного ведомства интеллектуальной собственности (ВОИС) был опубликован патент на несколько новых устройств от компании Xiaomi.

Документ включает в себя 24 изображения различных моделей смартфонов. Все модели имеют безрамочный дизайн. Также аппараты имеют два отверстия под фронтальную камеру. Под дисплеем находятся датчик приближения и датчик освещения.

Камеры для селфи разместилась в отверстиях в левом в верхнем углу и в правом верхнем углу. Различия между аппаратами заключается в расположении отверстий и их форме. Также на одном из изображений представлена модель, в которой камера располагается за экраном.

Пока неизвестно, будет ли описанное в патенте устройство представлено в серии Mi или Redmi.