В WhatsApp появилась поддержка биометрической идентификации

В мессенджере WhatsApp для iOS появилась возможность подключить авторизацию с помощью Face ID или Touch ID в зависимости от модели смартфона.

Теперь пользователи могут заблокировать доступ к приложению, даже если сам телефон разблокирован. В этом случае попасть в WhatsApp получится только после сканирования лица или отпечатка пальца.

Для активации функции нужно перейти в Настройки —> Учетная запись —> Конфиденциальность:

При этом если в настройках включены уведомления и функция быстрого ответа, сообщения получится прочесть без разблокировки приложения. Аналогично разблокировка не требуется, чтобы отвечать на звонки по WhatsApp.

Биометрическую систему пользователь может включать и отключать по собственному желанию, приложение будет блокироваться в зависимости от настроек сразу после выхода из мессенджера или через выбранный временной промежуток.

Напомним, в конце января мессенджер WhatsApp сократил количество людей или групп, которым можно переслать одно и то же сообщение (функция Forward), до пяти.