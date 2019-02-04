В WhatsApp появилась поддержка биометрической идентификации
В мессенджере WhatsApp для iOS появилась возможность подключить авторизацию с помощью Face ID или Touch ID в зависимости от модели смартфона.
Теперь пользователи могут заблокировать доступ к приложению, даже если сам телефон разблокирован. В этом случае попасть в WhatsApp получится только после сканирования лица или отпечатка пальца.
Для активации функции нужно перейти в Настройки —> Учетная запись —> Конфиденциальность:
При этом если в настройках включены уведомления и функция быстрого ответа, сообщения получится прочесть без разблокировки приложения. Аналогично разблокировка не требуется, чтобы отвечать на звонки по WhatsApp.
Биометрическую систему пользователь может включать и отключать по собственному желанию, приложение будет блокироваться в зависимости от настроек сразу после выхода из мессенджера или через выбранный временной промежуток.
Напомним, в конце января мессенджер WhatsApp сократил количество людей или групп, которым можно переслать одно и то же сообщение (функция Forward), до пяти.
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04.02.2019 17:01