Samsung может внедрить 25-кратный зум в свои мобильные камеры

Samsung планирует приобрести израильскую компанию Corephotonics за $150-160 миллионов – сообщает издание Globes ссылаясь на компетентные источники.

Samsung с 4 тыльными камерами

Заметим, что Corephotonics создала «перископную» камеру для смартфонов Oppo с 5-кратным, а затем и 10-кратным оптическим зумом. На данный момент Corephotonics завершила работу над камерой с 25-кратным оптическим зумом, однако её детальные характеристики пока что неизвестны.

Oppo и Corephotonics сотрудничали на протяжении последних нескольких лет. Детали сделки между Samsung и израильской компанией не сообщаются, однако можно предположить, что она положит конец совместной работе с китайской компанией.


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