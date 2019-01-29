Характеристики, цвета и сроки выпуска смартфонов Galaxy S10 подтверждены представителем Samsung

Серия смартфонов Samsung Galaxy S10, без сомнения, является самым ожидаемым продуктом первой половины 2019 года. Благодаря ресурсу GSMArena открылись новые подробности о грядущих новинках.

Как сообщалось и ранее, серия Galaxy S10 будет включать в себя три смартфона: c 6,4-дюймовым дисплеем, с 6,1-дюймовым и 5,8-дюймовым дисплеями. Но самая младшая модель не будет «облегчённой» версией старших моделей, и не будет назваться Galaxy S10 Lite. Данная модель получит тот же чипсет и тот же объем памяти, что и другие версии. Только премиум-вариант Galaxy S10 Plus будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Из других преимуществ Galaxy S10 Plus стоит отметить 6,4-дюймовый экран, тройную основную камеру и двойную селфи-камеру. Две другие версии станут обладателями одинарных фронтальных камер. 6,1-дюймовый Galaxy S10 также будет иметь тройную заднюю камеру, а 5,8-дюймовая модель получит двойную основную камеру.

Серия Samsung Galaxy S10 будет представлена 20 февраля, до старта Mobile World Congress 2019. Продажи новой флагманской линейки начнутся 8 марта. Galaxy S10 будет доступен в трех цветовых вариантах: черном, белом и сине-зеленом. Некоторые версии будут поставляться еще и в синем и желтом цвете.