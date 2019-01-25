Huawei представила 5G-модем и роутер на его основе

В Пекине компания Huawei анонсировала модем с поддержкой 5G – Balong 5000, предназначенный для использования в новом WiFi-роутере Huawei 5G CPE Pro. Кроме того, Huawei выпустила чип Tiangang для базовых станций 5G.

Balong 5000

Одним из преимуществ Balong 5000 является то, что он поддерживает стандарты связи 2G, 3G, 4G и 5G. Кроме того, Balong 5000 снижает задержку и энергопотребление, что делает его идеальным для устройств с батарейным питанием.

Новинка может использоваться во всех типах устройств, включая телефоны и транспортные средства. Balong 5000 является первым в мире многорежимным чипом, поддерживающим связь V2X, позволяющим автомобилям обмениваться данными с другими автомобилями, объектами инфраструктуры и даже с устройствами пешеходов.

Huawei 5G CPE Pro

Huawei 5G CPE Pro поддерживает 5G с частотой до 6 ГГц, где развивает скорость до 4,6 ГБит / с, а также mmWave со скоростью 6,5 ГБит/с. Благодаря технологии Wi-Fi 6 он может развивать скорость до 4,8 ГБит/с. Это означает, что вы сможете загрузить видеофайл размером 1 ГБ за три секунды. Кроме того, это первый CPE-маршрутизатор компании, поддерживающий HiLink, платформу для подключения «умного дома», разработанную Huawei .

5G Tiangang

Tiangang – это первый в мире основной чип, специально разработанный для базовых станций 5G. Вычислительные возможности чипа Tiangang в 2,5 раза выше, чем у предыдущих чипов. Он поддерживает спектральную ширину полосы частот в 200 МГц и способен управлять 64 каналами.