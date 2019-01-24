Работающие Samsung Galaxy S10 и S10 Plus появились на «живых» фото

Немецкий ресурс AllAboutSamsung опубликовал многочисленные фото с работающими смартфонами Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus, снятые под разными углами.

Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10 Plus будет больших размеров, чем его меньший брат. Также старшая версия получит двойную селфи-камеру, а младшая – одинарную. Фронтальные камеры расположатся прямо в дисплее Infinity O в небольшом вырезе. Основная камера оказалась тройная у обеих моделей, несмотря на некоторые шансы появления четверной в Galaxy S10+.

Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus
Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus
Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus
Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus
Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus
Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus

Также стоит отметить, что новые девайсы сохранят 3,5 мм аудио-разъем, а также будут обладать портом USB-C для зарядки и передачи данных.

Дебют новой линейки Samsung Galaxy S10 состоится 20 февраля в Сан-Франциско.


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