Пользователи Samsung Pay жалуются на быструю разрядку смартфонов

Некоторые владельцы смартфонов Samsung Galaxy обнаружили, что предустановленное приложение для работы бесконтактной оплаты Samsung Pay быстро разряжает аккумулятор.

Samsung Pay

Согласно сообщениям пользователей на форуме Reddit, приложение Samsung Pay Framework разряжает батарею гаджетов до 60% менее чем за два часа. А принудительное закрытие приложения Samsung Pay Framework сократит расход заряда до 30% за те же два часа.

Samsung Pay Framework

С чем связано такое поведение Samsung Pay – неизвестно. Будем надеяться, что производитель вскоре сможет восстановить нормальное потребление энергии аккумулятора.


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