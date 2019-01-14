Sony закрывает линейку смартфонов Compact и не планирует выпуск игровых смартфонов

Японская компания Sony проводит реструктуризацию своего мобильного подразделения и готовит серьезные изменения. Начались перемены со смены руководства и новой стратегии. Вице-президент Sony Mobile по маркетингу Дон Меса в интервью изданию Digital Trends сообщил планы компании и о закрытии популярной серии смартфонов.

Закрытие линейки Compact

Дон Меса заявил, что поклонникам компактных смартфонов ожидать новый Xperia XZ4 Compact не стоит – смартфоны подобного форм-фактора попросту перестали пользоваться большим спросом.

Дон Меса отметил:

«Мы очень долго оставались с Compact из-за простоты его использования. Всегда есть место для разных размеров, но люди хотят гораздо больше пространства для контента».

Также исходя из слов топ-менеджера Sony, японский производитель пока не собирается заниматься игровыми смартфонами, хотя в 2018 году многие компании успешно выпустили на рынок такие модели.

Планы на будущее

Помимо этого, Меса сообщил, что не смотря на важность мобильных 5G-сетей, спешка в их внедрении бессмысленна. Сначала компания должна убедиться в положительном пользовательском опыте у новой технологии. Также Меса рассказал о планах компании улучшить камеры в своих мобильных устройствах, чего можно ожидать в грядущем смартфоне Xperia XZ4 с первой у компании тройной основной камерой, который должен быть представлен на выставке MWC 2019.