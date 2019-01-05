Видео дня: Xiaomi готовит складывающийся втрое смартфон?

Видео дня: Xiaomi готовит складывающийся втрое смартфон?

Похоже, 2019 год в самом деле рискует стать отправной точкой для появления на рынке массовых смартфонов с изгибающимися экранами. Конечно, самым ожидаемым таким аппаратом является решение Samsung, но LG, Apple, Meizu тоже готовят аналогичные решения. А судя по последней утечке, Xiaomi уже создала как минимум работающий прототип.

По крайней мере, авторитетный информатор Эван Бласс (Evan Blass) поделился коротким роликом, на котором якобы запечатлён новый складывающийся втрое аппарат от Xiaomi. Из-за плохого освещения оценить дизайн сложно, но сама концепция вполне ясна: речь идёт об использовании гибкого дисплея и дизайна, позволяющего работать как в режиме планшета, так и в режиме смартфона.

Не ясно, действительно ли на ролике запечатлено устройство Xiaomi, не говоря уже о возможности его скорого выхода на рынок. Однако есть некоторые подтверждения в пользу утечки. Источники ресурса ETNews сообщали в июле прошлого года, что Xiaomi разрабатывает складывающийся наружу аппарат и планирует выпустить его в 2019 году. Кроме того, компания известна тем, что экспериментирует с дизайном смартфонов — серия Mi Mix продвигалась как безрамочная задолго до того, как это стало тенденцией всего рынка.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F

— Evan Blass (@evleaks) 3 января 2019 г.

Но даже если слух верен, всё ещё остаётся немало вопросов. Насколько дорогим и надёжным окажется подобный гибридный аппарат? Как в нём будут работать камеры? Если экран складывается наружу, то не возрастают ли риски его поцарапать или повредить? Так или иначе, хотелось бы увидеть подобное устройство вживую и оценить все за и против на деле.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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