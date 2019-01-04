App Store заработал рекордные $1,2 млрд в предновогоднюю неделю
Компания Apple сообщила, что в праздничном сезоне 2018 года доходы App Store достигли «небывалых значений». В период между католическим Рождеством и Новым годом пользователи потратили на игры и приложения рекордные $1,22 млрд, а в первый день 2019 года – $322 млн, установив также новый рекорд по сумме покупок за сутки.
«Праздничная неделя и первый день нового года стали крупнейшими в истории App Store… Спасибо за вдохновляющую работу нашим талантливым разработчикам, а также за поддержку нашим невероятным пользователям во всём мире. App Store завершает 2018 год выдающимися результатами и успешно начинает 2019 год», — заявил старший вице-президент Apple по глобальному маркетингу Филип Шиллер.
В компании также отметили, что благодаря App Store рекордных значений в последнем квартале достигла и выручка от сервисов.
В праздничные дни наибольшей популярностью в App Store пользовались игры и приложения категории «Осознанность». В первые дни нового года внимание покупателей привлекли приложения из таких категорий, как «Производительность», «Здоровье и фитнес» и «Образование».
Напомним, что ранее на этой неделе Apple понизила прогноз по выручке на первый финансовый квартал 2019 года. Причиной этого стало снижение спроса на iPhone в Китае.
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