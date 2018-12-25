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В Великобритании удалили оборудование Huawei из сети для полиции и экстренных служб Британская телекоммуникационная компания BT Group проводит демонтаж оборудования Huawei , предназначенного для использования в специальной сети 4G для полиции и экстренных служб под названием Emergency Services Network (ESN). Сообщивший об этом ресурс The Sunday Telegraph утверждает, что отказ от оборудования Huawei приведёт к задержке ввода в эксплуатацию ESN, ранее намечавшегося на 2019 год. Общая стоимость проекта по запуску ESN составляет 2,6 млрд евро.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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