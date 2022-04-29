"Обычно в названии отличается одна или несколько букв, что сложно заметить при поиске", - отметили в ведомстве.
РоSSийские захватчики подделали бот Киберполиции "Народный мститель"
РоSSийские оккупанты подделали бот Киберполиции "Народный мститель".
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"С начала военного нападения РФ, пользователи канала StopRussiaChannel | MRIYA направили уже более 4 миллионов жалоб для блокирования пропагандистских ресурсов. А о вражеских действиях оккупантов, например местонахождение их техники или оставленные метки, через бот "Народный мститель" поступило более 47 тысяч сообщений. Из-за таких результатов у захватчиков "подгорает", поэтому они и создают фейковые боты Нацполиции", - подчеркнули правоохранители.
В Киберполиции призывали пользователей обращать внимание на ссылку. "Любое отличие означает, что вы попали на фейковый бот или канал. Обычно в названии отличается одна или несколько букв, что сложно заметить при поиске", - добавили правоохранители.
"Будьте бдительны и не дайте оркам никакого шанса ввести вас в заблуждение. Сообщайте о действиях захватчиков только через официальные ресурсы", - подчеркнули в Киберполиции.
В ведомстве призвали посылать информацию о врагах и присоединяться к информационному сопротивлению через следующие каналы:
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если заметили роSSийскую пропаганду? Отправляйте в бот https://t.me/stopdrugsbot
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хотите присоединиться к кибервойску и совместными усилиями блокировать ресурсы захватчиков - присоединяйся к https://t.me/stoprussiachannel и следуй инструкциям.
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обнаружили технику оккупанта, его приспешников, метки, неразорванные снаряды или случаи мародерства или есть камеры внешнего видеонаблюдения, где находятся оккупанты? Предоставьте информацию правоохранителям через бот https://t.me/ukraine_avanger_bot.
Напомним, недавно роSSийские оккупанты распространили в сети фейковый чат-бот с похожим на официальный чат-бот СБУ названием, отличающимся всего на несколько букв.