РоSSийские захватчики подделали бот Киберполиции "Народный мститель"

"Обычно в названии отличается одна или несколько букв, что сложно заметить при поиске", - отметили в ведомстве.

РоSSийские захватчики подделали бот Киберполиции "Народный мститель"
Фото: Кіберполіція

РоSSийские оккупанты подделали бот Киберполиции "Народный мститель".

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"С начала военного нападения РФ, пользователи канала StopRussiaChannel | MRIYA направили уже более 4 миллионов жалоб для блокирования пропагандистских ресурсов. А о вражеских действиях оккупантов, например местонахождение их техники или оставленные метки, через бот "Народный мститель" поступило более 47 тысяч сообщений. Из-за таких результатов у захватчиков "подгорает", поэтому они и создают фейковые боты Нацполиции", - подчеркнули правоохранители.

В Киберполиции призывали пользователей обращать внимание на ссылку. "Любое отличие означает, что вы попали на фейковый бот или канал. Обычно в названии отличается одна или несколько букв, что сложно заметить при поиске", - добавили правоохранители.

"Будьте бдительны и не дайте оркам никакого шанса ввести вас в заблуждение. Сообщайте о действиях захватчиков только через официальные ресурсы", - подчеркнули в Киберполиции.

В ведомстве призвали посылать информацию о врагах и присоединяться к информационному сопротивлению через следующие каналы:

  • если заметили роSSийскую пропаганду? Отправляйте в бот https://t.me/stopdrugsbot

  • хотите присоединиться к кибервойску и совместными усилиями блокировать ресурсы захватчиков - присоединяйся к https://t.me/stoprussiachannel и следуй инструкциям.

  • обнаружили технику оккупанта, его приспешников, метки, неразорванные снаряды или случаи мародерства или есть камеры внешнего видеонаблюдения, где находятся оккупанты? Предоставьте информацию правоохранителям через бот https://t.me/ukraine_avanger_bot.

Напомним, недавно роSSийские оккупанты распространили в сети фейковый чат-бот с похожим на официальный чат-бот СБУ названием, отличающимся всего на несколько букв.

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