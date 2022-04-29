РоSSийские захватчики подделали бот Киберполиции "Народный мститель"

"Обычно в названии отличается одна или несколько букв, что сложно заметить при поиске", - отметили в ведомстве.

РоSSийские оккупанты подделали бот Киберполиции "Народный мститель".

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"С начала военного нападения РФ , пользователи канала StopRussiaChannel | MRIYA направили уже более 4 миллионов жалоб для блокирования пропагандистских ресурсов. А о вражеских действиях оккупантов, например местонахождение их техники или оставленные метки, через бот "Народный мститель" поступило более 47 тысяч сообщений. Из-за таких результатов у захватчиков "подгорает", поэтому они и создают фейковые боты Нацполиции", - подчеркнули правоохранители.

В Киберполиции призывали пользователей обращать внимание на ссылку. "Любое отличие означает, что вы попали на фейковый бот или канал. Обычно в названии отличается одна или несколько букв, что сложно заметить при поиске", - добавили правоохранители.

"Будьте бдительны и не дайте оркам никакого шанса ввести вас в заблуждение. Сообщайте о действиях захватчиков только через официальные ресурсы", - подчеркнули в Киберполиции.

В ведомстве призвали посылать информацию о врагах и присоединяться к информационному сопротивлению через следующие каналы:

если заметили роSSийскую пропаганду? Отправляйте в бот https://t.me/stopdrugsbot

хотите присоединиться к кибервойску и совместными усилиями блокировать ресурсы захватчиков - присоединяйся к https://t.me/stoprussiachannel и следуй инструкциям.

обнаружили технику оккупанта, его приспешников, метки, неразорванные снаряды или случаи мародерства или есть камеры внешнего видеонаблюдения, где находятся оккупанты? Предоставьте информацию правоохранителям через бот https://t.me/ukraine_avanger_bot.