Huawei представила смартфоны Enjoy 9 Plus и Enjoy MAX

В китайском городе Сиань состоялась презентация двух новых смартфонов Huawei – Enjoy 9 Plus и Enjoy MAX.

Enjoy Max

Huawei Enjoy Max

Huawei Enjoy Max получил 7,12-дюймовый дисплей разрешением 2244?1080 пикселей, который занимает более 90% всей передней панели. Нижнее значения яркости экрана составляет 2 кд/м2. Максимальную яркость производитель не сообщил.

Huawei Enjoy Max

Аппаратной основой смартфона стал процессор Snapdragon 660 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 64/128 ГБ. Емкость аккумулятора достигает 5000 мАч. Поддерживается обратная зарядка OTG. Благодаря поддержке быстрой зарядки 9V/2A смартфон заряжается полностью за 123 минуты.

Huawei Enjoy Max

Помимо этого, Huawei Enjoy Max обладает двойной основной камерой с модулями 16+2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Поддерживается технология ИИ.

Huawei Enjoy Max all colors

Отдельно стоит отметить заднюю панель смартфона, которая выполнена из тонкозернистой кожи. Гаджет доступен в трех цветовых вариантах: черном, белом и коричневом. В продаже Huawei Enjoy Max с 4+64 ГБ памяти появится с 20 октября по цене $245, а версия с 4+128 ГБ станет доступна с 1 ноября по цене $290.

Huawei Enjoy 9 Plus

Huawei Enjoy 9 Plus оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2340 ? 1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9. Имеется «вырез» в верхней части экрана. Задняя панель выполнена из 3D-стекла с градиентной заливкой. Поддерживается адаптивная регулировка синего цвета для защиты глаз пользователя.

Huawei Enjoy 9 Plus

Производительность смартфона обеспечивает четырехъядерный процессор Kirin 710 в тандеме с GPU Mali-G51 MP4. Поддерживается технология GPU Turbo. Объём оперативной памяти аппарата составляет 4 ГБ, объем внутренней памяти – от 64 до 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 4000 мАч.

За фото- и видео-съемку отвечает двойная основная камера с модулями 13+2 Мп Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Обе камеры поддерживают технологию ИИ.

Стоит отметить технологию Huawei Histen 5.0, снижающуя уровень шумов и повышающую качество звука на низких частотах, а также дактилоскопический сканер на задней панели. В качестве ПО используется Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.2.

В продаже Huawei Enjoy 9 Plus появится с 24 октября. Доступны четыре цветовых варианта: черный, розовый, бирюзовый и фиолетовый. Стоимость гаджета с 4+64 ГБ памяти составляет $215, версия с 4+128 ГБ обойдется в $245.


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