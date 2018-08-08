Старт услуги переноса мобильных номеров назначен на 1 мая

Проект решения НКРСИ отправлен на согласование.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), окончательно утвердила план внедрения услуги по переносу мобильных номеров (MNP).

Как сообщается на сайте НКРСИ, до 1 февраля 2019 года должны быть созданы локальные базы данных мобильных операторов и их подключение к централизованной базе данных ГП "Укрчастотнадзор".

Начало внедрения услуг по переносу абонентских номеров назначено на 1 мая 2019 года.

Решение было принято за основу еще на заседании 26 июня, а 7 августа было принято решение направить его на согласование в заинтересованные ведомства.

Напомним, что запуск MNP два года был заблокирован судебными тяжбами.

5 января 2016 года Украинский государственный центр радиочастот выбрал ООО "Диалинк" для реализации проекта. "Эс Ай Центр", не допущенная к оценочной фазе тендера, но подавшая почти вдвое более дешевую заявку, и ее партнер Teletech успешно обжаловали результаты конкурса в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ).

УГЦР решил отказаться от судов с АМКУ и выполнил всего его предписания, 21 апреля 2016 года определив победителем конкурса по MNP "Эс Ай Центр". После чего "Диалинк" подала около 20 судебных исков по обжалованию вышеуказанных решений, вследствие чего внедрение MNP было заблокировано на более чем полгода.

В апреле 2017 года Высший хозяйственный суд Украины, рассмотрев кассационную жалобу ООО "Диалинк", отменил решения судов предыдущих инстанций о признании заключенным договора между УГЦР и "Эс Ай Центр".

В связи с этим в июле 2017 года выбор поставщика базы MNP начали сначала, но на новый конкурс никто не пришел.

В итоге проект был реализован компанией "Эс Ай Центр".