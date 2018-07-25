Xiaomi Redmi Note 5 получил в два раза больше памяти

Компания Xiaomi представила новую версию смартфона Xiaomi Redmi Note 5, который получил 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Продажи в Китае стартуют с 27 июля.

Redmi Note 5

Стоит отметить, что стоимость нового варианта Redmi Note 5 составляет около $250. По такой же цене продавалась и топовая версия 6+64 ГБ.

Xiaomi Redmi Note 5 обладает 5,99-дюймовым IPS?дисплеем с разрешением 2160?1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, 12?мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами, аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0 и дактилоскопическим сканером.

Аппаратной основой новинки выступает восмиядерный процессор Snapdragon 625 с частотой до 2,0 ГГц и графическим ускорителем Adreno 506. Xiaomi Redmi Note 5 также доступен в вариантах 3+32 ГБ памяти и 4+64 ГБ. В качестве программного обеспечения используется Android 8.1. Имеется поддержка Project Treble, ускоряющая обновление Android-устройств.


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