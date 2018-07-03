Флагман Samsung Galaxy Note 9 показали в фирменных чехлах

До анонса Samsung Galaxy Note 9 осталось чуть больше месяца, однако на сегодняшний день он уже полностью рассекречен. Пару часов назад смартфон предстал на пресс-рендерах в фирменных чехлах от Самсунг, которые призваны защитить его хрупкий корпус от повреждений.



В чехле новый Samsung Galaxy Note 9 выглядит, мягко говоря, не очень, но зато данный рендер подтверждает всю ранее предоставленную информацию об эргономике его корпуса. В частности, можно видеть расположение основной его камеры и сканера отпечатков пальцев под ней. Помимо этого, можно оценить расположение элементов на фронтальной панели – верхняя рамка стала еще тоньше, однако на ней уместились и динамик, и сенсоры, и фотокамера с разблокировкой по лицу. Оставшееся пространство занял экран – по бокам и снизу рамок почти не осталось.



Также нельзя не заметить отдельную кнопку на боковом торце – она отвечает за активацию фирменного голосового ассистента Bixby 2.0, на данный момент не представленного. Первое поколение помощника, вышедшее полтора года назад, оказалось чересчур унылым, так что с трудом верится в то, что версия 2.0 окажется лучше. Анонс Samsung Galaxy Note 9 состоится 9 августа этого года в Нью-Йорке, где также покажут новые умные часы Samsung Gear S4. Смартфон получит новый стилус S-Pen 2.0, экран Super AMOLED Quad HD+ на 6,4 дюйма, до 512 Гб ROM, батарею 4000 мАч и 6-8 Гб RAM.