Samsung работает над новым носимым устройством с очень большим дисплеем
Компания Samsung подала патентную заявку на новое носимое устройство, надеваемое на запястье. Это могли бы быть очередные умные часы, если бы не один нюанс – как видно на эскизах, экран здесь сильно увеличен, так что, вероятно, это настоящий носимый смартфон.
В патенте Samsung устройство называется просто «Носимое электронное устройство», чтобы никто из конкурентов не догадался, для чего оно создано, и не выпустил нечто подобное вперед корейцев. Экран на ремешке закреплен несимметрично, чтобы не вызывать дискомфорт при сгибании руки в запястье. Все технические подробности о гаджете строго засекречены, опять же, во избежание происков конкурентов, но, судя по всему, совсем скоро тайное станет явным.
На это указывают два фактора: во-первых, патентная заявка была подана еще два года назад, но рассекретили ее только сегодня, во-вторых, в начале недели стало известно, что умные часы Gear S4 Samsung выпустит уже в этом году. Не исключено, что на эскизе показаны именно они, и тогда это будет совершенно новый гаджет, ведь такого нет ни у кого, даже у лидера рынка Apple – та вовсе уже почти четыре года не обновляла дизайн своих умных часов Apple Watch.
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