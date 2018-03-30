В 20 городах Украины запустили 4G-связь

Мобильная 4G-связь доступна точечно практически во всех областных центрах.

В 20 городах Украины запустили 4G-связь
4G
Фото: Фокус.ua

Сегодня, 30 марта, мобильные операторы запускают 4G-связь в 20 городах Украины.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Фейсбуке.

"Связь четвертого поколения с сегодняшнего дня в Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины! Поздравляю украинцев с использованием 4G!", - написал президент.

Оператор мобильной связи компания lifecell сообщила в Фейсбуке о запуске 4G-связи в ряде городов.

"Мы первыми запустили 4,5 G (LTE Advanced Pro) в наибольшем количестве областных центров Украины", - отмечается в сообщении.

На сайте компании есть карта покрытия, где нанесены локации. Согласно ей, 4G-связь доступна точечно практически во всех областных центрах, а также в Краматорске (Донецкая область), Северодонецке (Луганская область), в Стрые (Львовская область) и Кривом Роге (Днепропетровская область).

На данный момент компания обеспечивает связь нового поколения точечно, полномасштабное покрытие планируется обеспечить после запуска связи на частотах в диапазоне 1 800 МГц.

Напомним, 6 марта Украина разыграла лицензии на 4G-связь. lifecell, "Киевстар" и Vodafone докупили частоты под 4G за 5,43 млрд гривен.

На первом тендере 31 января украинские мобильные операторы купили частоты под 4G в полосах радиочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц за 2,46 млрд гривен.


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