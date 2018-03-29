Аккумулятор Samsung Galaxy Note 9 может получить повышенную емкость

Смартфон Samsung Galaxy Note 9, анонс которого запланирован на лето текущего года, сможет похвастаться не только самой продвинутой начинкой, но еще и аккумулятором с очень солидной емкостью. Об этом сообщили инсайдеры в компании Samsung, и сразу же возникают ассоциации с Note 7 – смартфоном, батарея которого привела к массовым взрывам, многочисленным травмам и многомиллионным убыткам у Samsung.



Пока что неизвестно, будет ли грядущий Samsung Galaxy Note 9 взрываться так же часто и эффектно, как и его предшественник образца 2016 года, но, как сообщается, емкость его АКБ нарастят до 3850 мАч. Откуда внутри корпуса смартфона возьмется место под более крупную батарею, никто не сообщает, так что вероятность возгорания из-за перегрева или физического повреждения возрастает.



Согласно последним слухам, сканер отпечатков пальцев в Samsung Galaxy Note 9 встроят прямо в экран, а в остальном он не будет отличаться от текущего флагмана Samsung S9+, разве что дизайн сделают более строгим и классическим. На данный момент известно о наличии в смартфоне процессора Qualcomm 845 или Samsung 9810, 6 Гб оперативной памяти, двойной фотокамеры, накопителя на 64 или 128 гигабайтов и большого экрана Super AMOLED на 6,3 дюйма с разрешением Quad HD+. Есть вероятность, что Samsung Galaxy Note 9 выйдет сразу с прошивкой Android 9, которую Google анонсирует в мае и выпустит в августе этого года.