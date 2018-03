Флагманский HTC U12 Plus получит новый дизайн

Известный инсайдер Эван Бласс под ником Evleaks обнародовал первый рендерный снимок следующего флагманского смартфона компании HTC U12 Plus. По заявлениям Бласса, линейка будет состоять только из старшей модели, а простой U12 выпущен не будет. Исходя из рендера, новинка будет значительно отличаться от своих предшественников.

HTC U12 Plus оснастят 6-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением WQHD+, соотношением сторон 18:9, а также тонкими верхними и нижними рамками. Тыльная панель покрыта стеклянной крышкой с загнутыми краями на которой расположена двойная горизонтальная камера на 16 и 12 Мп со светодиодной вспышкой, а также сканер отпечатков пальцев. HTC U12 Plus станет первым флагманом HTC с двойной камерой после One M8 2014 года. Также новинка получит двойную 8-Мп фронтальную камеру.

HTC U12 Plus будет построен на базе восьмиядерного чипсета Snapdragon 845, объем ОЗУ составит 6 ГБ, ПЗУ – 64 или 128 ГБ с возможностью расширения карточками microSD, а ёмкость аккумулятора – 3 420 мАч. Помимо этого, заявлена поддержка технологии Edge Sense 2 для сжатия смартфона с целью быстрого доступа к функциям и приложениям.