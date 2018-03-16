Samsung вытеснит Sony с рынка мобильных камер

Закрепив свое положение лидера на рынке флэш-памяти DRAM и NAND компания Samsung теперь планирует забрать первенство у японской Sony в производстве датчиков изображения. Новый отчет из Южной Кореи утверждает, что Samsung планирует увеличить производственные мощности своих сенсоров для телефонных камер и стать мировым лидером в этой области.

Galaxy S9 камера

Компания стремится использовать растущий спрос на датчики изображения, которые сейчас применяются во всех смартфонах и самоуправляемых автомобилях. В отчете утверждается, что Samsung переквалифицирует одну из производственных линий на заводе в Хвасоне, используемую для производства DRAM на производство сенсоров для мобильных камер. Процесс планируется завершить до конца нынешнего года.

Также утверждается, что Samsung займется строительством второй производственной линии для выпуска датчиков изображения. Ожидается, что после начала производства обеих конвертируемых линий, общая мощность сенсоров южнокорейского производителя составит 120 000 единиц в месяц.

Sony является мировым лидером по производству камер для мобильных устройств, с долей на рынке более чем 50%. Производственная мощность японского гиганта на данный момент составляет 100 000 единиц датчиков изображения в месяц.


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