Samsung Galaxy S9 прошёл тест на прочность

Блогер Зак Нильсон (JerryRigEverything) опубликовал у себя на YouTube-канале новый ролик, в котором демонстрируется тестирование на прочность нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S9. Как обычно Нильсон проверил устойчивость к царапинам, огнеупорность экрана и сгибаемость корпуса.

Несмотря на то, что в аппарате используются более толстое стекло Corning Gorilla Glass 5 и более прочный сплав металла чем у предшественника, его легко можно поцарапать с помощью инструмента с номером твёрдости "6". Фронтальная и основная камеры надёжно защищены от повреждений закалённым стеклом. Дактилоскопический сканер, расположенный на задней стороне смартфона, также подвержен царапинам. Но даже очень сильные повреждения не сказываются на его работе.

После воздействия открытого огня, дисплей Galaxy S9 полностью восстановился, что с панелями AMOLED происходит крайне редко. Новый флагман южнокорейского производителя оказался очень прочным: согнуть смартфон руками крайне сложно.