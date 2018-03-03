ZTE откажется от фирменной оболочки для смартфонов

Компания ZTE намерена полностью отказаться от дальнейшей разработки и продвижения фирменной оболочки (прошивки) для своих смартфонов. Вместо этого она отдаст предпочтение чистому Андроиду и концепции Project Treble. Нововведение коснется всех смартфонов ZTE, которые она выпустит в этом и последующих годах, но есть нюанс.

ZTE

Действительно, на всех смартфонах ZTE теперь будет стоять стоковый Android с минимальным количеством настроек, но это все относится к устройствам, ориентированным на глобальный рынок. Если же покупать мобильник этой фирмы непосредственно в Китае, то на такой версии фирменная прошивка ZTE будет в наличии. Основной причиной принятия такого решения руководство ZTE называет стремление упростить и ускорить выпуск обновлений Android для своих смартфонов, чего и добивается Google со своей новой концепцией Project Treble, которая призвана если не убрать полностью, то хотя бы уменьшить фрагментацию экосистемы Android.

В последнее время все больше компаний отказываются от собственных прошивок в пользу чистого Андроида – не так давно это сделала Lenovo, а Nokia и вовсе решила с самого начала использовать стоковую ОС от Google. Остается надеяться, что Xiaomi не поддастся всеобщему безумию и продолжит радовать нас новыми версиями своей гениальной оболочки MIUI.

Максим Мишенев, MobileDevice


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