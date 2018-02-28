Nokia стремится в Топ-5 производителей смартфонов

Еще два года назад никто не верил, что Nokia сможет вернуться и войти хотя бы в 20-ку производителей смартфонов, но в 2017 году она очнулась после разрыва отношений с Microsoft и показала, кто тут главный. Ее продажи после реабилитации начинают бить рекорды, и теперь она метит уже даже не в десятку, а сразу в пятерку крупнейших вендоров смартфонов.



В настоящее время бренд Nokia принадлежит китайскому холдингу HMD Global, который не только возродил его, но и активно ведет к победе над всеми конкурентами. Китайский третий эшелон с их вирусными прошивками и неадекватными ценами уже давно повержен, и прямо сейчас Nokia сражается со вторым эшелоном, одерживая одну победу за другой. О стремлении компании ворваться в Топ-5 сообщил сам Флориан Сейш, глава HMD Global.



Конечно, в 2018 году эта цель достигнута не будет, поскольку в верхнем сегменте играют очень серьезные компании, но маховик уже завертелся, и Nokia бьет по продажам HTC и даже Sony, смартфоны которых по причине завышенной цены оказались никому не нужны. Мобильники самой Nokia тоже зачастую стоят дороже продукции Xiaomi при равных возможностях, но эта разница нивелируется за счет очень высокой лояльности к бренду, в начале века удерживавшего первую строчку в рейтинге. Новая Nokia совсем скоро сразится с Xiaomi, Oppo, Huawei и, разумеется, Samsung и Apple , и на этот бой будет очень интересно посмотреть.