Безрамочный флагман Xiaomi Mi Mix 2S показали на видео

Xiaomi на выставке MWC 2018 должна представить свой новый безрамочный флагманский смартфон Mi Mix 2S, который уже успели показать на видео.

Запись показывает только нижнюю часть смартфона с заметно уменьшенной рамкой и лишеную модуля фронтальной камеры, который теперь будет расположен в верхнем правом углу дисплея.

Программные клавиши «Домой» и «Назад» из Mi Mix и Mix 2 будут заменены жестами по аналогии с iPhone X без фирменной кнопки Home. К примеру, приложение можно будет свернуть и перейти в меню многозадачности жестом вверх из нижней части экрана.

Xiaomi Mi Mix 2S оснастят 6-дюймовым дисплеем, новым флагманским чипсетом Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ, а также функцией распознавания лица.