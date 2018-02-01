Nokia выпустила юмористический рекламный ролик своих смартфонов

В наши дни многие производители, пытаясь привлечь внимание к своей продукции, снимают весьма необычные рекламные ролики. Nokia также решила использовать подобный подход.

Nokia 5

В сети появился рекламный видеоролик, на котором «гуру минимализма и топовый влогер Аапо Хамалянанайнен» преподает квартиросъемщику искусство минимализма и «Phone Shui». Другими словами, Nokia продвигает свой взгляд на «чистый» Android.

Известный видеоблогер Аапо Хамалянанайнен каким-то образом пробрался в квартиру мужчины и избавился от всех его вещей. Затем Хамалянанайнен успокаивает человека, объясняя ему, что все эти вещи ему не нужны. А все, что ему необходимо, имеется в Android-смартфоне Nokia.


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