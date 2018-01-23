Новое изображение флагманского Xiaomi Mi 7 попало в сеть

Инсайдеры продолжают выгружать в сеть рендеры флагманского смартфона Xiaomi Mi 7. На новом изображении, утекшем в сеть несколько часов назад, мобильник показан в полный рост, и если это он, то над его дизайном особо не думали. Сзади новый Xiaomi Mi 7 – это текущий флагман Mi 6, только слегка увеличенный.



Сходство есть и с фаблетом Mi Max 2, разве что камера здесь двойная. Спереди же на нас смотрит перевернутый вверх ногами Mi Mix 2 – безрамочник, у которого нижняя рамка толще остальных. Здесь же именно верхняя рамка имеет максимальную толщину, чтобы вместить фотокамеру, сенсоры и динамик. Такую же концепцию использует и компания Meizu в своем пока не анонсированном флагмане 15 Plus. Анонс нового Xiaomi Mi 7 ожидается ровно через месяц на конференции Mobile World Congress или MWC 2018 в Барселоне, Испания , и это будет самый первый смартфон на базе новейшего процессора Qualcomm 845. Флагманы от Samsung и LG прибудут немного позже.



К характеристикам Xiaomi Mi 7 относятся 6 или 8 Гб оперативной памяти, накопитель на 256 Гб в топовой версии, беспроводная зарядка (сзади установлена стеклянная панель, как у iPhone X), а также большой экран AMOLED на 6 дюймов с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18:9. Таким образом, новый Mi 7 окажется намного более современным и крупным по сравнению с Mi 6, чей экран Full HD 16:9 с диагональю всего 5,15 дюйма уже морально устарел.