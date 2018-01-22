Новые рендеры Meizu 15 Plus: Xiaomi Mi Mix 2 вверх ногами
В сети опубликованы новые рендеры юбилейного смартфона Meizu 15 Plus, который станет подарком Meizu самой себе на собственное же 15-летие. Компания сделает его мощным и безрамочным, и теперь есть примерное представление о том, как же он будет выглядеть.
Спереди Meizu 15 Plus – это все тот же Xiaomi Mi Mix 2 полугодовой давности, но только перевернутый вверх ногами. Другими словами, его верхняя рамка имеет повышенную толщину, и именно на ней располагаются динамик, сенсоры и фронтальная камера, а боковые и нижний торцы экрана минимальны.
Сзади у Meizu 15 Plus нет ничего особенного, разве что двойной модуль камеры в стиле iPhone X расположен вертикально. Она получит лазерный автофокус, мощную вспышку и оптический стабилизатор изображения. Как видно, сканера отпечатков пальцев нет ни спереди, ни сзади, так что его поместят либо сбоку, как у M6 S, либо встроят прямо в экран – такие технологии уже широко используются той же Vivo. Внутри Meizu 15 Plus окажется процессор Qualcomm 845 или Samsung 8895, и копанию ему составят 6 или 8 Гб RAM и 64 или 128 Гб ROM. Анонс Meizu 15 Plus ожидается в феврале этого года.
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