Новые рендеры Meizu 15 Plus: Xiaomi Mi Mix 2 вверх ногами

В сети опубликованы новые рендеры юбилейного смартфона Meizu 15 Plus, который станет подарком Meizu самой себе на собственное же 15-летие. Компания сделает его мощным и безрамочным, и теперь есть примерное представление о том, как же он будет выглядеть.



Спереди Meizu 15 Plus – это все тот же Xiaomi Mi Mix 2 полугодовой давности, но только перевернутый вверх ногами. Другими словами, его верхняя рамка имеет повышенную толщину, и именно на ней располагаются динамик, сенсоры и фронтальная камера, а боковые и нижний торцы экрана минимальны.