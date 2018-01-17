Раскрыты даты анонса и старта продаж Samsung Galaxy S9

Известный инсайдер Эван Бласс обнародовл предположительные даты презентации, начала предварительного заказа и продаж грядущих флагманских смартфонов Galaxy S9 и S9+, а Агентство связи Бразилии опубликовало информацию об аккумуляторах новинок.

Galaxy S9

Согласно инсайдерской информации, Galaxy S9 и S9+ презентуют 26 февраля на выставке MWC 2018, которая будет проходить с 26 февраля по 1 марта в Барселоне. Предзаказ будет открыт 1 марта, а 16 марта начнутся розничные продажи.

Бразильское Агенство связи опубликовало документацию, в которой указана ёмкость аккумуляторов новинок Samsung, – сообщает ресурс Phonearena. Galaxy S9 получит аккумулятор с емкостью 3000 мАч, а Galaxy S9+ – 3500 мАч. Таким образом, ёмкость аккумуляторов грядущих флагманов Samsung Galaxy будет аналогична с таковой у Galaxy S8 и S8+.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Apple Store начали «взрываться» iPhoneВ Apple Store начали «взрываться» iPhone
CES 2018: Razer Project Linda превратит смартфон в ноутбукCES 2018: Razer Project Linda превратит смартфон в ноутбук
Названа стоимость смартфонов Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia L2Названа стоимость смартфонов Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia L2
В Донецке пропала мобильная связьВ Донецке пропала мобильная связь
Новое обновление замедляет iPhone в два разаНовое обновление замедляет iPhone в два раза
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung тайно показала собственный 5G-модем Exynos 5GSamsung тайно показала собственный 5G-модем Exynos 5G
В сеть утекли параметры Meizu M6s за день до анонсаВ сеть утекли параметры Meizu M6s за день до анонса
Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018)Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018)
Запатентованный смартфон Samsung имеет вырез в верхней части экранаЗапатентованный смартфон Samsung имеет вырез в верхней части экрана
Характеристики Samsung Galaxy S9 уплыли в сетьХарактеристики Samsung Galaxy S9 уплыли в сеть
Упаковка Galaxy S9 раскрыла все главные особенности нового флагманаУпаковка Galaxy S9 раскрыла все главные особенности нового флагмана
Google купила стартап Redux, разработавший технологию передачи звука через дисплейGoogle купила стартап Redux, разработавший технологию передачи звука через дисплей
CES 2018: анонс Samsung Galaxy S9 официально пройдет в февралеCES 2018: анонс Samsung Galaxy S9 официально пройдет в феврале
CES 2018: представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy J2 Pro (2018)CES 2018: представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Apple лишила Samsung заказов на производство процессоровApple лишила Samsung заказов на производство процессоров
Последние новости
Подгружаем последние новости