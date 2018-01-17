Раскрыты даты анонса и старта продаж Samsung Galaxy S9

Известный инсайдер Эван Бласс обнародовл предположительные даты презентации, начала предварительного заказа и продаж грядущих флагманских смартфонов Galaxy S9 и S9+, а Агентство связи Бразилии опубликовало информацию об аккумуляторах новинок.

Согласно инсайдерской информации, Galaxy S9 и S9+ презентуют 26 февраля на выставке MWC 2018, которая будет проходить с 26 февраля по 1 марта в Барселоне. Предзаказ будет открыт 1 марта, а 16 марта начнутся розничные продажи.

Бразильское Агенство связи опубликовало документацию, в которой указана ёмкость аккумуляторов новинок Samsung, – сообщает ресурс Phonearena. Galaxy S9 получит аккумулятор с емкостью 3000 мАч, а Galaxy S9+ – 3500 мАч. Таким образом, ёмкость аккумуляторов грядущих флагманов Samsung Galaxy будет аналогична с таковой у Galaxy S8 и S8+.