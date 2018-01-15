Названа стоимость смартфонов Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia L2
Японские смартфоны Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia L2, показанные на американской выставке CES 2018 и ориентированные в первую очередь на европейских потребителей, сегодня обзавелись розничной стоимостью.
Все три смартфона уже доступны для предварительного заказа и, как предполагалось, значительная часть их цены приходится на надпись #SONY# на корпусе. Старт продаж всей троицы японских смартфонов состоится уже в конце этого месяца. Моноблок Sony Xperia XA2 получил экран Full HD с диагональю 5,2 дюма, фотокамеры на 8 и 23 Мп, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб ROM, батарею 3300 мАч и процессор Qualcomm 630. Его цена составит 350 долларов США, а более крупный Sony Xperia XA2 Ultra оценен в 450 долларов США. За эти деньги у него есть экран Full HD на 6 дюймов с гигантскими рамками, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб ROM, фронтальная камера 8+16 Мп, отдельный слот microSD и батарея на 3580 мАч.
Самым доступным в этой троице является Sony Xperia L2, который совершенно определенно не стоит запрошенных за него 250 долларов США. Смартфон может предложить лишь HD-экран на 5,5 дюйма, 4-ядерный CPU MediaTek MT6737T, 3 Гб RAM, 32 Гб ROM, АКБ 3300 мАч и фотокамеры на 8 и 13 Мп. Этот аппарат работает на ОС Android 7.1.1, а два других – на Android 8 Oreo.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
15.01.2018 16:42
15.01.2018 16:42