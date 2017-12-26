Qualcomm тестирует новый процессор из среднего сегмента

Компания Qualcomm не так давно порадовала анонсом нового флагманского процессора Snapdragon 845, который станет основой всех топовых смартфонов 2018 года, в том числе Samsung S9 и Xiaomi Mi 7. Но и для среднего сегмента она тоже приготовила новогодний подарок: сегодня началось тестирование процессора Snapdragon 670.

Qualcomm

Новый Qualcomm Snapdragon 670 придет на замену сразу двум CPU – 625 и 660, хотя первый, вероятно, отойдет в бюджетный сектор рынка. Пока нет точных данных, когда же процессор появится в составе новых смартфонов, но эксперты делают ставку на второй или на третий кварта нового года, а некоторые особо оптимистичные указывают и вовсе на первую его четверть.

Тестовый стенд для проверки возможностей нового Snapdragon 670, на самом деле, не существует: вместо него собран некий прототип смартфона среднего класса с 4 и 6 Гб ОЗУ стандарта LPDD4X, экраном Quad HD, фотокамерами на 23 и 13 мегапикселей для основной и фронтальной соответственно, а также с 64 и 128 Гб постоянной памяти eMMC 5.1. По всей вероятности, перечисленные спецификации являются максимальными для Snapdragon 670, но 6 Гб ОЗУ в смартфоне среднего сегмента, да еще и экран как у нынешних флагманов Samsung – это, как минимум, очень неплохо. Сама Qualcomm пока не делает никаких анонсов и не раскрывает никакие подробности о своем новом детище.


Максим Мишенев, MobileDevice


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