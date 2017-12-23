Nokia возродит знаменитую Е-серию смартфонов

В далекие времена, когда не существовало телефонов лучше Nokia, смартфоны этого бренда делились на серии – были как минимум линейки N и Е, топовая и бизнес-класс. Сейчас все изменилось, но Nokia по-прежнему умеет делать годные смартфоны и, согласно последним слухам, Е-серия все же вернется к жизни, причем достаточно скоро.

Nokia E71

Как сообщается, в разработке находится новая версия смартфона Nokia E71, которую холдинг HMD Global покажет уже в следующем году, но есть один очень важный нюанс. Вполне вероятно, что новый аппарат окажется обычным сотовым телефоном, как Nokia 3310 2017 года, хотя и QWERTY-клавиатурой на лицевой панели. Зачем она ему потребуется без возможности установить месенджер для общения, пока не совсем понятно, но ответ будет дан уже достаточно скоро: не исключено, что Viber и WhatsApp войдут в состав прошивки.

Новому Nokia E71 приписывают наличие двух слотов под SIM-карты, 8 Гб постоянной памяти, ОЗУ в размере 1 Гб и процессора Qualcomm 205, к тому же есть упоминание про поддержку сотовых сетей LTE, которая тоже не особо требуется бюджетным звонилкам. В итоге о новом Nokia E71 известно почти все и в то же время ничего, уж слишком противоречиво выглядит лист его спецификаций. Анонс смартфона ожидается в начале нового года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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