Электронный суд возобновил работу после хакерской атаки

Система не работала почти неделю.

Электронный суд возобновил работу после хакерской атаки
Фото: sud.ua

Работа Электронного суда, пострадавшего в результате хакерской атаки в ночь на 14 января, возобновлена.

Об этом сообщил заместитель главы Государственной судебной администрации Сергей Чернуцкий.

"Работа Электронного суда возобновлена! Завершены также основные работы по восстановлению всех других важных информационных ресурсов органов судебной власти, функционирование которых было нарушено в результате недавней кибератаки. Принимаются завершающие меры по настройке и стабилизации работы сервисов", - написал он в фейсбуке.

"Электронный суд" – это модуль Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, позволяющий подавать участникам судебного процесса в суд документы в электронном виде, а также направлять таким участникам процессуальные документы в электронном виде, параллельно с документами в бумажном виде, в соответствии с процессуальным законодательством.

Напомним, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти. Это была самая мощная кибератака в Украине за последние четыре года.

Большинство сайтов смогли поднять довольно быстро, но некоторые ресурсы пострадали больше других. Например, популярную услугу МТСБУ по проверке полисов автоцивилки удалось восстановить только 18 января, а "Электронный суд" - еще позже.

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