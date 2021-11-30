The Pirate Bay невозможно остановить, заявил сооснователь старейшего торрент-трекера

В сентябре этого года крупнейшему в мире BitTorrent-трекеру The Pirate Bay исполнилось 18 лет. За время существования интернет-ресурса правоохранители разных стран неоднократно пытались закрыть его, но и сейчас крупнейший торрент-трекер продолжает функционировать. Хотя некоторые из адвокатов, противостоящих The Pirate Bay в суде, считают, что многочисленные иски принесли свои плоды, соучредитель сайта Питер Сунде (Peter Sunde) уверен, что правообладатели не смогут закрыть трекер.

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The Pirate Bay стал детищем членов шведской организации «Piratbyr?n», что можно перевести как «Бюро пиратства». Организация состояла из политических активистов и хакеров, но к настоящему моменту она прекратила своё существование. Что касается The Pirate Bay, то сайт появился в Сети в сентябре 2003 года. Ресурс доступен и сейчас, но за время своего существования он значительную часть времени находился под серьёзным давлением со стороны правоохранителей. Полиция Швеции дважды предпринимала попытки закрыть Pirate Bay, проводя рейды на десятки серверов. Эта деятельность не принесла желаемого успеха, но способствовала поимке трёх соучредителей сайта, против которых были возбуждены уголовные дела, завершившиеся реальными сроками.

Несколько дней назад шведский новостной сайт M3 опубликовал материал, объединяющий мнения ключевых участников судебного разбирательства, связанного с The Pirate Bay. Моник Вадстед (Monique Wadsted), являвшаяся в этом разбирательстве юристом, представляющим индустрию развлечений, выразила уверенность в том, что усилия и средства, потраченные на борьбу с торрент-трекером, принесли свои плоды. «Несмотря на то, что мою работу оплатили американские кинокомпании, от этой работы выиграли все авторы и правообладатели. Это очень важный, но часто забываемый аспект», — приводит источник слова Моник Вадстед.

Не трудно понять, что Вадстед не испытывает никакой симпатии к пиратскому движению, несмотря на распространённое мнение касательно того, что пиратство способствует развитию стриминговых сервисов. В это же время соучредитель The Pirate Bay Питер Сунде уверен в том, что совместное использование файлов оказало положительное влияние на сервисы Netflix, Spotify и др.

Несмотря на впечатляющий возраст сайта и усилия правоохранителей, The Pirate Bay по-прежнему не теряет своей популярности и продолжает оставаться одним из наиболее востребованных торрент-трекеров. Это означает, что правоохранители продолжат прикладывать усилия для его блокировки. Уже сейчас доступ к The Pirate Bay во многих странах затруднён, а блокировка рекламы усложняет монетизацию ресурса для его нынешних операторов.

По мнению Сунде, правоохранители и правообладатели не смогут закрыть The Pirate Bay. Он уверен, что история торрент-трекера может закончиться лишь в том случае, если его работу остановят операторы. «Сайт может умереть только в том случае, если люди, управляющие им, устанут и решат его уничтожить. Ни киноиндустрия, ни технологические компании не смогут повлиять на это», — уверен Питер Сунде.



