Спецслужбы США взломали сервера хакерской группировки REvil

Проблемы у хакеров начались после атак на компании JBS и Kaseya.

Спецслужбы США взломали сервера хакерской группировки REvil
Фото: SecurityLab

Хакерская группа REvil сама стала жертвой кибератаки и была вынуждена прекратить существование.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам ведущего специалиста VMWare по кибербезопасности Тома Келлермана, в операции были задействованы ФБР, Кибернетическое командование США и Секретная служба США. Кроме того, помощь оказывали неназванные страны-партнеры. Вместе они "прибегли к серьезным действиям против этих хакерских групп, а REvil была на первом месте в списке", рассказал киберспециалист.

Один из лидеров REvil, известный под ником 0_neday на прошлых выходных написал на хакерском форуме XSS, что сервер группы взломали люди, а его самого ищут.

Хакерская группа REvil стала известной после майской кибератаки на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, которая привела к дефициту бензина на восточном побережье США. Также жертвой REvil стала крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания JBS.

Обе компании заплатили выкуп за восстановление зашифрованной хакерами информации. По неофициальным данным, Colonial выплатил хакерам 5 млн долларов, а JBS - 11 млн долларов.

Американское правительство начало активную борьбу с REvil после того, как в июле группа атаковала американскую компанию Kaseya, которая предоставляет сетевые услуги компаниям, не имеющим собственных IT-департаментов. После кибератаки на Kaseya ФБР удалось получить универсальный ключ дешифрования, который позволил пострадавшим клиентам компании восстановить свои файлы без выкупа.

Тогда же американские спецслужбы сумели получить доступ к некоторым серверам REvil. В июле сайты, которые использовали хакеры, были отключены, а представитель группы Unknown исчез из интернета. В сентябре группа неожиданно вернулась, после того как 0_neday восстановил их сайты с бэкапов. При этом он невольно перезапустил некоторые внутренние системы, которые уже находились под контролем правоохранительных органов.

"Иронично, что любимая тактика группировки компрометировать резервные копии сработала против них самих", - сказал агентству по этому поводу один из руководителей роSSийской компании Group-IB Олег Скулкин.

Напомним, что хакеров REvil в США связывают с Россией.



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