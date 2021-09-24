ЕС осудил РоSSию за кибератаки накануне выборов в Германии

"Мы призываем РоSSийскую Федерацию соблюдать нормы ответственного поведения государств в киберпространстве".

ЕС осудил РоSSию за кибератаки накануне выборов в Германии
Фото: Википедия

За два дня до парламентских выборов в Германии Европейский Союз выступил с осуждением кибератак, проводимых против ФРГ хакерской группировкой Ghostwriter, которая, вероятно, связана с РФ.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Некоторые государства-члены ЕС наблюдали злонамеренную деятельность в киберпространстве, коллективно именуемую Ghostwriter и связали ее с роSSийским государством. Подобная деятельность является неприемлемой, поскольку она угрожает нашей целостности и безопасности, демократическим ценностям и принципам, а также основам функционирования наших демократий" , - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что ЕС и государства-члены "решительно осуждают эту злонамеренную деятельность, которую все причастные должны немедленно прекратить".

"Мы призываем РоSSийскую Федерацию соблюдать нормы ответственного поведения государств в киберпространстве", - сказал он, добавив, что Евросоюз "рассмотрит возможность дальнейших шагов".

Напомним, ранее стало известно, что генеральный прокурор ФРГ Петер Франк ведет расследование масштабной хакерской кампании РоSSии накануне выборов в немецкий бундестаг. Как сообщил представитель Федеральной прокуратуры изданию Der Spiegel 9 сентября, хакеры из группировки Ghostwriter уже много месяцев пытаются с помощью так называемого фишинга получить доступ к электронным почтовым ящикам депутатов бундестага и ландтагов (земельных парламентов).

6 сентября власти Германии призвали роSSийское правительство "немедленно прекратить эту неразрешенную киберактивность". В Берлине не сомневаются, что за действиями группировки Ghostwriter стоит официальная роSSийская власть.

В июне министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас выступил с заявлением, в котором призвал немецкую власть принять меры для уменьшения уязвимости перед кибератаками, особенно перед парламентскими выборами.

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