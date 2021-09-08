ProtonMail теперь предупреждает, что может выдать данные пользователя по запросу властей Швейцарии

Ранее на этой неделе стало известно, что сервис ProtonMail, позиционирующий себя как конфиденциальная почтовая служба, по запросу властей Швейцарии предоставил IP-адреса некоторых пользователей, в результате чего они были арестованы. Теперь же сайте компании была обновлена политика конфиденциальности, в результате чего ProtonMail стал выглядеть менее безопасным сервисом.

Изображение: The Register

ProtonMail базируется в Швейцарии и обязан следовать законам страны, поэтому нет ничего удивительного в том, что разработчики предоставили данные по запросу правоохранителей. Однако ранее представители сервиса неоднократно заявляли, что ProtonMail не фиксирует IP-адреса пользователей. Причём до недавнего времени это утверждения являлось частью политики конфиденциальности, которая опубликована на сайте разработчиков.

После инцидента с арестами экоактивистов во Франции разработчики ProtonMail внесли изменения в описание сервиса и политику конфиденциальности. «ProtonMail — это электронная почта, которая уважает конфиденциальность и ставит людей, а не рекламодателей, на первое место. Ваши данные принадлежат вам и наше шифрование гарантирует это. Мы также предоставляем анонимный шлюз электронной почты», — сказано в описании сервиса.

Вместе с этим обновление коснулась и политики конфиденциальности. Разработчики больше не гарантируют полную конфиденциальности и предупреждают, что данные пользователей могут быть переданы третьим лицам по запросу властей Швейцарии. «Если вы нарушаете швейцарские законы, ProtonMail может быть юридически принуждён регистрировать ваш IP-адрес в рамках уголовного расследования», — сказано в политике конфиденциальности ProtonMail.



