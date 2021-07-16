СНБО введет санкции против роSSийской организации, создавшей "копию" сайта Офиса президента Украины

Использование подобных образцов вредоносных программ отслеживается, по меньшей мере, с апреля 2021 года.

СНБО введет санкции против роSSийской организации, создавшей "копию" сайта Офиса президента Украины
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против роSSийской организации, создавшей "копию" сайта президента Украины.

Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня было принято решение о том учреждении, которое находится на территории РоSSийской Федерации, которое создало "дубль" сайта президента Украины. Мы сегодня к этому учреждению применили санкции", - сказал Данилов.

Он уточнил, что 13 июля Государственная служба спецсвязи и защиты информации сообщила о блокировании фейкового "сайта президента Украины", с которого осуществлялось распространение вредоносных программ OUTSTEEL. Секретарь СНБО отметил, что было установлено, что использование подобных тактик и также аналогичных образцов вредоносных программ отслеживается, по меньшей мере, с апреля 2021 года.

Напомним, 13 июля Госспецсвязи сообщила о DDoS-атаках на официальные сайты Президента Украины и Службы безопасности.

На прошлой неделе из-за кибератаки произошел аварийный технический сбой в работе Интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов Президента, СБУ и других органов государственной власти Украины.

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