Владелец OLX купил форум для программистов Stack Overflow за $1,8 млрд

Сайт входит в число самых популярных в мире.

Компания Prosus N.V. купила форум для программистов Stack Overflow за 1,8 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте компании.

Соглашение планируется завершить в третьем квартале 2021 года, его еще должны утвердить антимонопольные органы.

Stack Overflow входит в топ-50 самых популярных сайтов в мире, ежемесячно на сайт заходит более 100 млн пользователей.

Stack Overflow - это форум для ИТ-специалистов со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Он работает с 2008 года, его соучредитель Джоэл Спольски является автором программ для планирования Trello и одним из разработчиков Microsoft Excel.

Зарегистрированная в Нидерландах компания Prosus N.V. является интернет-подразделением медиахолдинга Naspers, который представлен в Украине, в частности, сайтом OLX. Компания также является крупнейшим акционером в китайской Tencent и роSSийской Mail.ru Group.

Также компания владеет долями в сайтах для онлайн-образования Udemy и Codecademy.