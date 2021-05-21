В Чернигове заблокировали деятельность ботофермы с 2,5 тыс. аккаунтов, которую администрировали из РоSSии

Злоумышленники распространяли фейковую информацию и сеяли панические настроения среди населения.

В Чернигове заблокировали деятельность ботофермы с 2,5 тыс. аккаунтов, которую администрировали из РоSSии

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Чернигове прекратили деятельность ботофермы. Действиями исполнителей, использовавших почти 2,5 тысячи бот-аккаунтов, дистанционно управляли организаторы из РоSSийской Федерации, информирует пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что через ботоферму злоумышленники распространяли фейковые информацию для создания панических настроений среди населения. В частности, они размещали сообщения для дискредитации украинской власти и призывали к свержению конституционного строя. Также боты публиковали ложную информацию о минировании объектов, в том числе критической инфраструктуры.

Исполнители использовали специализированный аппаратно-программный комплекс, через который, в частности, осуществляли сделки в санкционных электронных платежных системах.

Напомним, ранее в Запорожье задержали анонима, на заказ "минировавшего" объекты по всей Украине и за рубежом.

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