Спрос и траты на блокчейн-технологии в Европе будут расти

Спрос и траты на блокчейн-технологии в Европе будут расти

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала прогноз по европейскому рынку платформ блокчейн: отрасль в обозримом будущем покажет устойчивый рост.

Технология блокчейн, напомним, представляет собой децентрализованные распределённые цепочки данных, которые невозможно взломать, поскольку при изменение одной части цепочки (её хеш-суммы) меняются и все следующие. Данная система востребована во многих сферах, в частности, в финансовой.

Итак, сообщается, что в прошлом году на развитие блокчейн-отрасли в Европе негативно повлияла пандемия. Многие компании сократили инвестиции в развёртывание проектов в данной сфере.

В нынешнем году, по оценкам IDC, объём отрасли в денежном выражении составит приблизительно 2 млрд долларов США. А в период с 2020 по 2024 год затраты в данной области возрастут практически в три раза.

Спрос и траты на блокчейн-технологии в Европе будут расти

Аналитики International Data Corporation также прогнозируют, что в период с 2019 по 2024 гг. показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 49,4 %.

Технологии блокчейн будут востребованы прежде всего в финансовой сфере и области производства.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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