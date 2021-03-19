В Киеве СБУ ликвидировала "ботоферму", которую финансировали из РоSSии

Киберспециалисты Службы безопасности Украины прекратили работу "ботофермы", распространявшей фейковую информацию о нашем государстве. Противоправная деятельность финансировалась с территории РФ . Общее количество зафиксированных фейковых аккаунтов злоумышленников - более 5 тысяч, информирует пресс-центр СБУ .

"Оперативники спецслужбы установили, что исполнители разместили оборудование в арендованной квартире в Киеве . Специализированные аппаратно-программные комплексы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения", - сказано в сообщении.

Исполнители действовали в интересах третьих лиц, поддерживавших гибридную войну против Украины. По замыслу заказчиков, искаженная информация должна была влиять на сознание людей для распространения негативных настроений в обществе и дискредитировать украинскую власть внутри страны и за ее пределами.

Для организации противоправной деятельности исполнители схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи. Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование и более 3 тысяч сим-карт.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Устанавливаются для привлечения к ответственности все лица, причастные к противоправной деятельности", - отмечают в СБУ .

Дело расследуется под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры г. Киева .