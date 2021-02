В SolarWinds, ставшей жертвой атаки хакеров, использовали для доступа к системе пароль solarwinds123

В минувшую пятницу на совместных слушаниях комитетов по надзору и внутренней безопасности Конгресса США были рассмотрены причины одного из самых серьёзных нарушений безопасности в истории страны. В результате взлома серверов SolarWinds пострадало около 100 компаний и 9 федеральных агентств США .

В качестве одной из версий успешного проникновения хакеров рассматривается утечка пароля «solarwinds123», который использовался сотрудниками компании для доступа к системе. Его обнаружил в 2019 году в свободном доступе в Интернете независимый исследователь по вопросам безопасности Винот Кумар (Vinoth Kumar), который предупредил компанию о существующей опасности взлома сервера SolarWinds из-за утечки.

Бывший гендиректор SolarWinds Кевин Томпсон сообщил, что проблема с паролем была «ошибкой, которую допустил стажёр». Он отметил, что служба безопасности сразу исправила проблему, как только стало известно. Фактически неназванный стажёр дважды нарушил базовые правила безопасности: он не только использовал примитивный пароль, но и «догадался» выложить его в своём репозитории на GitHub.

That Github repo was open to the public since 17 Jun 2018 ? pic.twitter.com/SHUWaPXIeK

— Vinoth Kumar (@vinodsparrow) December 15, 2020