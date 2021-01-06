Американская разведка подозревает РоSSию в кибератаках на федеральные учреждения

"Собранная информация не указывает на Китай".

Американская разведка подозревает РоSSию в кибератаках на федеральные учреждения
Фото: xakep.ru

Управление директора Национальной разведки США заявило, что РоSSия, "вероятно", причастна к серии кибератак на ряд американских федеральных ведомств в прошлом месяце.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Управления директора Нацразведки, передает "Голос Америки".

Злоумышленники проникли во внутренние сети почти 10 различных федеральных агентств и ведомств.

В совместном заявлении Управления директора Нацразведки, Федерального бюро расследований, Агентства национальной безопасности и Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности говорится, что целью хакеров был сбор разведданных, а не осуществление каких-либо деструктивных действий.

"Проведенная работа указывает, что субъект целенаправленной устойчивой угрозы (Advanced Persistent Threat - англ.) (APT), вероятно роSSийского происхождения, несет ответственность за большинство, или весь объем недавно раскрытых, продолжающихся кибератак на правительственные и неправительственные сети. На данный момент мы считаем, что это была, и остается, операция сбора разведывательных данных. Мы предпринимаем все необходимые шаги для того, чтобы понять полный масштаб этой кампании и действовать соответственно", - говорится в заявлении.

Breaking News: American intelligence agencies formally said Russia was “likely” behind a major hack of the U.S. government and private companies, and declared that the operation was “ongoing’’ more than a month after it was uncovered. https://t.co/TPGxWjFkVh

— The New York Times (@nytimes) January 5, 2021

Как сообщает журналист CNN Джим Шутт, разведка США отметила, что для преодоления ущерба, нанесенного кибератакой, понадобятся "длительные и направленные усилия". Кроме того, четыре правительственные агентства таким образом опровергли версию президента США Дональда Трампа, что за атакой мог стоять Китай.

"Внутри разведывательных агентств мало кто сомневается, что ответственность несет РоSSия. Собранная информация не указывает на Китай, о чем сообщают информированные источники", - пишет издание The New York Times.

Напомним, 15 декабря 2020 года стало известно, что команда опытных хакеров, которые предположительно работают на правительство РоSSии, получила доступ к внутренним коммуникациям в Министерстве внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS). Позже стало известно, что атаке подверглись Министерство финансов США, Национальное управление телекоммуникаций и информации (NTIA) Государственного департамента США, а также Пентагон, Министерство энергетики и NNSA. Как пишет Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 (Cozy Bear), которая работает на внешнюю разведку РоSSии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к масштабной кибератаке причастна РоSSия. Генеральный прокурор США также заявил, что ответственность за серию кибератак на федеральные ведомства США, скорее всего, несет роSSийская сторона.

После этого ряда атак Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете безопасности и обороны Украины предупредил о высоком уровне киберугрозы.

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