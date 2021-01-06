Американская разведка подозревает РоSSию в кибератаках на федеральные учреждения

Управление директора Национальной разведки США заявило, что РоSSия, "вероятно", причастна к серии кибератак на ряд американских федеральных ведомств в прошлом месяце.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Управления директора Нацразведки, передает "Голос Америки".

Злоумышленники проникли во внутренние сети почти 10 различных федеральных агентств и ведомств.

В совместном заявлении Управления директора Нацразведки, Федерального бюро расследований, Агентства национальной безопасности и Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности говорится, что целью хакеров был сбор разведданных, а не осуществление каких-либо деструктивных действий.

"Проведенная работа указывает, что субъект целенаправленной устойчивой угрозы (Advanced Persistent Threat - англ.) (APT), вероятно роSSийского происхождения, несет ответственность за большинство, или весь объем недавно раскрытых, продолжающихся кибератак на правительственные и неправительственные сети. На данный момент мы считаем, что это была, и остается, операция сбора разведывательных данных. Мы предпринимаем все необходимые шаги для того, чтобы понять полный масштаб этой кампании и действовать соответственно", - говорится в заявлении.

Breaking News: American intelligence agencies formally said Russia was “likely” behind a major hack of the U.S. government and private companies, and declared that the operation was “ongoing’’ more than a month after it was uncovered. https://t.co/TPGxWjFkVh — The New York Times (@nytimes) January 5, 2021

Как сообщает журналист CNN Джим Шутт, разведка США отметила, что для преодоления ущерба, нанесенного кибератакой, понадобятся "длительные и направленные усилия". Кроме того, четыре правительственные агентства таким образом опровергли версию президента США Дональда Трампа, что за атакой мог стоять Китай .

"Внутри разведывательных агентств мало кто сомневается, что ответственность несет РоSSия. Собранная информация не указывает на Китай , о чем сообщают информированные источники", - пишет издание The New York Times.

Напомним, 15 декабря 2020 года стало известно, что команда опытных хакеров, которые предположительно работают на правительство РоSSии, получила доступ к внутренним коммуникациям в Министерстве внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS). Позже стало известно, что атаке подверглись Министерство финансов США , Национальное управление телекоммуникаций и информации (NTIA) Государственного департамента США , а также Пентагон, Министерство энергетики и NNSA. Как пишет Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 (Cozy Bear), которая работает на внешнюю разведку РоSSии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к масштабной кибератаке причастна РоSSия. Генеральный прокурор США также заявил, что ответственность за серию кибератак на федеральные ведомства США , скорее всего, несет роSSийская сторона.

После этого ряда атак Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете безопасности и обороны Украины предупредил о высоком уровне киберугрозы.