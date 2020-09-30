В США роSSийского хакера приговорили к 7 годам

Евгений Никулин был арестован в Праге в октябре 2016-го.

В США роSSийского хакера приговорили к 7 годам
Фото: rusexpert.nl

РоSSиянина Евгения Никулина приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в хакерском взломе LinkedIn, DropBox и других интернет-компаний. Приговор вынес судья федерального суда США в Сан-Франциско 29 сентября, передает Радио Свобода.

Судья отметил, что приговор о 88 месяцах тюремного заключения учитывает те четыре года, которые Никулин провел за решеткой в ожидании приговора. Судья также отметил, что у Никулина есть 10-летняя дочь в РоSSии, и его мать может не прожить достаточно долго, чтобы он снова ее увидел. Его адвокат Валерий Нечай сказал, что за последние годы она перенесла четыре операции на позвоночнике и три инсульта.

Приговором Никулина завершился почти четырехлетний процесс, начавшийся с его неожиданного ареста в Чешской Республике в октябре 2016 года.

Прокуратура требовала для Никулина до 12 лет тюремного заключения после того, как в июле федеральное жюри признало его виновным по девяти пунктам обвинения во взломе нескольких крупных американских социальных сетей.

Адвокаты Никулина просили судью смягчить ему приговор, учитывая жестокое с ним обращение в детстве со стороны его отца, а также самоубийство его старшего брата. Они просили приговорить его к сроку заключения, который бы соответствовал тому, в течение которого он уже находился под арестом с момента задержания в Праге.

Напомним, чешская полиция арестовала Никулина в Праге в октябре 2016 года на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США. Калифорнийский суд обвиняет его в совершении хакерских атак на объекты, расположенные в США, - в частности, во взломе компьютеров социальных сетей LinkedIn и Formspring и облачного хранилища файлов Dropbox. LinkedIn заявляла о причастности россиянина к краже данных более 100 млн аккаунтов.

В конце марта 2018 года стало известно, что власти Чехии выдали хакера США. Москва также добивалась выдачи Никулина, ссылаясь на то, что на родине ему также предъявлено обвинение в киберпреступлениях.

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