Тим Бернерс-Ли нашёл способ «починить» интернет

Создатель интернета Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) запустил новую инициативу под названием Contract for the Web , призванную решить текущие проблемы Всемирной сети, направить её развитие в правильное русло и предотвратить формирование «цифровой дистопии».

«Я изобрёл Всемирную паутину. Вот как мы можем её починить», — так эксперт озаглавил свою колонку в The New York Times, где изложил суть нового проекта.

«Я хотел, чтобы интернет служил человечеству. Ещё не поздно выполнить это обещание», — гласит подзаголовок.

В рамках инициативы Бернерс-Ли предлагает переизобрести правила игры для всех, кто связан с интернетом. В «Контракте» перечислены девять основных принципов, которых должны придерживаться правительства, компании и частные лица, включая обязанности по обеспечению доступного и надёжного доступа в сеть, а также уважению гражданского дискурса и человеческого достоинства.

По словам Бернерса-Ли, «Контракт» создавался несколько лет при участии активистов, учёных, компаний, правительств и простых граждан со всего мира. Его задача — сделать сеть безопасной, наделив каждого равными возможностями.

На момент запуска инициативу поддержали более 150 организаций, включая технологические компании, такие как Google , Facebook, Microsoft , Twitter и DuckDuckGo.

Если компании не работают над достижением целей проекта, то они рискуют быть исключёнными из списка его сторонников.

Помимо принципов, «Контракт» содержит 72 положения, описывающих то, каким должен быть интернет с точки зрения Бернерса-Ли, и к чему необходимо стремиться. Документ также включает дорожную карту с планом действий. Наконец, он предоставляет инструмент для привлечения компаний и правительств к ответственности.

Среди стран проект уже поддержали Франция, Германия и Гана. «Контракт» призывает правительства обеспечить возможность подключения к интернету для всех граждан, а также поддерживать стабильный доступ к сети.

Но чтобы план по-настоящему сработал, Ли призывает поддержать инициативу людей по всему миру. Он также предлагает обсуждать эти вопросы с избранными представителями и кандидатами во власть.